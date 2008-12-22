Кабмин придумал, как поднять цену на бензин

На этой неделе парламент может принять закон об увеличении акцизного сбора на нефтепродукты. В таком случае стоимость бензина на АЗС вырастет на 45 копеек, пишет Дело.

Кабмин предлагает увеличить акцизные сборы на бензин с 60 до 110 евро за тонну, а акциз на дизтопливо — с 30 до 85 евро. По подсчетам министра финансов Виктора Пинзеника, это позволит дополнительно привлечь в бюджет около 4 миллиардов гривен. По мнению же участников рынка, инициативы Кабмина повлекут за собой увеличение стоимости бензина. Литр бензина прибавит в цене от 45 до 55 копеек. В такой ситуации импортерам нефтепродуктов станет невыгодно завозить в Украину готовый продукт. Зато в выигрышной ситуации окажутся отечественные НПЗ — у них появится шанс увеличить объемы переработки нефти.

Инициатором увеличения акцизного сбора на нефтепродукты является Министерство финансов. Там считают: отечественные нефтетрейдеры получают слишком высокую прибыль. «С начала года стоимость нефти на мировых рынках упала почти в 6 раз, однако значительного падения стоимости бензина на украинских заправках не произошло, — поясняет глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики «бютовец» Сергей Терехин. — Нефтетрейдеры в условиях нынешнего кризиса получают сверхприбыли, естественно, с этим необходимо разобраться».

Акцизные сборы на нефтепродукты в Украине являются одними из самых низких в мире. Для сравнения, в России за тонну бензина марки А-95 нефтетрейдеры платят 101 евро. В Европейском Союзе акцизные ставки на нефтепродукты больше украинских в 4 раза — там уплачивают 273 евро с тонны.

Однако эксперты сомневаются в том, что украинские нефтетрейдеры пойдут на снижение прибыли. Скорее всего, налоговая нагрузка ляжет на плечи украинских потребителей. «Какой бы низкой ни была стоимость нефти, АЗС не будут брать на себя дополнительную налоговую нагрузку, — считает исполнительный директор компании UPECO Сергей Куюн. — Они будут включать ее в конечную стоимость бензина, в результате чего литр бензина поднимется в цене на 45 копеек».

Против инициативы правительства выступает советник премьер-министра Юлии Тимошенко по энергетическим вопросам Сергей Пашинский. Месяц назад он высказывался только за 30%-ное повышение акцизных сборов. Однако, по его словам, в условиях кризиса двукратное повышение неуместно. «Увеличение стоимости акциза и резкое обесценивание национальной валюты приведет к тому, что импортеры нефтяной продукции и вовсе перестанут работать на рынке, — считает он. — Этот законопроект, подготовленный Пинзеником, чистой воды лоббизм отечественных НПЗ».

Отрицательно к увеличению акцизного сбора относятся и сами участники рынка. По информации нефтетрейдеров, только в октябре-ноябре 2008 года из-за кризиса потребление топлива, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, упало на 15%. «На фоне существенного снижения потребления нефтепродуктов увеличение акциза будет одним из факторов, оказывающих негативное влияние на показатели объемов продаж компаний, которым в условиях курсовой нестабильности и так крайне сложно планировать свою выручку», — сообщили «Делу» в одной из украинских компаний.

К тому же в ближайшее время бензин на заправках и так вырастет в цене из-за резкого скачка доллара. «В связи с резким обесцениванием гривни мы уже с сегодняшнего дня были вынуждены повысить цены на основные виды нефтепродуктов на 20 копеек. Наш прогноз по ценам на рынке — это повышение еще на 30 копеек в ближайшее время», — утверждают в пресс-службе компании «Параллель».

Если снижение импорта все-таки произойдет, в выигрышной ситуации окажутся отечественные НПЗ, уже несколько лет работающие с минимальной нагрузкой. «Новый акцизный сбор на импорт светлых нефтепродуктов может повлиять на увеличение импорта сырой нефти, — считает руководитель аналитического отдела инвестиционной группы «Сократ» Константин Степанов. — Это может, в свою очередь, увеличить объемы переработки отечественных НПЗ, которые постоянно жалуются на низкий процент прокачки».