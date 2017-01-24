В Киеве началось тестирование кандидатов на должность руководителя Национальной полиции

Как передает корреспондент УНИАН, как сообщил журналистам начальник Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, сегодня в тестировании должны принять участие 46 кандидатов.

Среди прочих, в тестировании принимает участие заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев. В то же время не явились на тестирование по неизвестным причинам временно исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян и начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Как ожидается, результаты тестов будут известны до конца этой недели.

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Следующий этап конкурса должен состояться 30 января, и уже к 15 февраля должен быть определен руководитель Нацполиции.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября 2016 года Кабинет министров уволил Хатию Деканоидзе с должности главы Национальной полиции Украины по собственному желанию.

В тот же день врио главы Нацполиции был назначен Троян.

17 ноября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что создал Консультативную комиссию для проведения открытого отбора кандидатов на должность главы Национальной полиции. Отбор кандидатов будет осуществляться комиссией на основании результатов квалификационных экзаменов и собеседования.

13 января в Нацполиции сообщили, что принять участие в конкурсе на должность руководителя ведомства изъявили желание 64 кандидата.