В Киеве сегодня откроют главную елку страны

Сегодня в 18.00 Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ засветит на Майдане Незалежности главную елку Украины.

Для охраны общественного порядка на главную площадь Украины прибыли около 300 военнослужащих Внутренних войск МВД Украины и спецподразделения «Беркут».

Как передает корреспондент УНИАН, правоохранители сконцентрированы в подземном переходе на Майдане Незалежности и вдоль улицы Институтской.

Кроме того, Крещатик со стороны улицы Институтской перегорожен металлическими турникетами, возле которых стоят бойцы Внутренних войск. Напротив Дома профсоюзов находятся три автобуса с работниками правоохранительных органов.