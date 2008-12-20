В Киеве сегодня откроют главную елку страны
15:46, 20 декабря 2008Общество
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Уже привезли три автобуса милиции
Сегодня в 18.00 Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ засветит на Майдане Незалежности главную елку Украины.
Для охраны общественного порядка на главную площадь Украины прибыли около 300 военнослужащих Внутренних войск МВД Украины и спецподразделения «Беркут».
Как передает корреспондент УНИАН, правоохранители сконцентрированы в подземном переходе на Майдане Незалежности и вдоль улицы Институтской.
Кроме того, Крещатик со стороны улицы Институтской перегорожен металлическими турникетами, возле которых стоят бойцы Внутренних войск. Напротив Дома профсоюзов находятся три автобуса с работниками правоохранительных органов.
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