Завтра будет мокрый снег, дождь и... мороз

Завтра в южной и западной части Украины ожидается небольшой мокрый снег и дождь, гололедица, налипание мокрого снега, в Одесской области и в Крыму днем местами сильные осадки.

На остальной территории, кроме восточной части, небольшой снег, в северных, центральных, южных областях и в Карпатах местами сильный гололед и сложные отложения изморози и гололеда, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 1-6° мороза, в восточной части, Днепропетровской и Полтавской областях 7-11° мороза; днем 0-5° мороза; в западной части, Житомирской, Винницкой, на юге Одесской области и в Крыму ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла. Ветер юго-восточный, в западной части - западный, 7-12, в южных и восточной части местами порывы, 15-20 м/с.

22-23 декабря - временами снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололедица (22 декабря в Крыму и Приазовье местами сильные осадки, в северных областях без существенных осадков). Ветер юго-восточный, восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, 22 декабря в Крыму и Приазовье, 23 декабря в западных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, 22 декабря на севере Левобережья до 10° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в западных областях ночью около 0°, днем 0-5° тепла, в Крыму и на Закарпатье 3-8° тепла.

24-25 декабря - снег, мокрый снег, в Крыму, а 24 декабря и в Приазовье с дождем, в юго-восточной половине Украины местами сильные осадки.

Температура ночью 1-7° мороза, 24 декабря на северо-востоке, а 25 декабря в западных областях местами 7-10° мороза, днем 0-5° мороза, 24 декабря на крайнем юге, 25 декабря в Крыму 1-4° тепла.

В Киеве и области в воскресенье ожидается небольшой снег, гололед, местами сильный гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем по области 0-6° мороза; в Киеве 1-3° мороза.

22 декабря - без существенных осадков, 23 декабря - снег и дождь, местами налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

24-25 декабря - небольшой (ночью 24 декабря умеренный) снег, мокрый снег. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° мороза.