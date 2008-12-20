В семи областях Украины обесточены 463 населенных пункта

На протяжении 19 декабря и сегодня ночью в результате сложных погодных условий, в частности, дождя, налипания мокрого снега, гололеда и порывов ветра, из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач в семи областях Украины были обесточены 463 населенных пункта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Одесской области обесточены 196 населенных пунктов, в Винницкой – 104, в Житомирской – 101, в Николаевской – 28, в Кировоградской – 12, в Киевской – 11, в Черниговской – 11.

На местах работают аварийные бригады облэнерго.

С целью предпринятия предупредительных мер и минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными условиями, в подразделениях МЧС проверены и приведены в готовность к выполнению задач по назначению имеющиеся силы и средства реагирования. Ситуация контролируется опергруппами Главных облуправлений МЧС.