От продажи оружия в Грузию украинская армия не пострадала

Реализация систем вооружений и военной техники в Грузию абсолютно не повлияла на боевую готовность Вооруженных сил Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службе Министерства обороны, об этом заявил первый заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины генерал-полковник Геннадий ВОРОБЬЕВ во время выступления в Верховной Раде Украины в ходе обсуждения отчета Временной следственной комиссии по вопросам выяснения обстоятельств и установления фактов поставки в Грузию украинской военной техники с нарушением законодательства Украины и норм международного права.

Как отметил Г.ВОРОБЬЕВ, Государственной программой развития Вооруженных сил Украины на 2006-2011 годы определен необходимый боевой состав украинской армии и, соответственно, количество систем вооружения и боевой техники, которая должна остаться на конец 2011 года.

По информации первого заместителя начальника Генштаба, остальное вооружение, военная техника и имущество было передано в 2006 году соответствующим департаментам Министерства обороны Украины для принятия по ним решений о дальнейшем применении.

”Реализация систем вооружений и военной техники в Грузию абсолютно не повлияла на боевую готовность Вооруженных сил Украины”, - Г.ВОРОБЬЕВ.

Аргументируя свои слова, генерал-полковник отметил, что в зенитных ракетных войсках Воздушных сил ВСУ определено необходимое количество дивизионов, зенитно-ракетных комплексов, которые должны быть на конец 2011 года.

”В настоящее время в боевом составе мы имеем значительно больше тех дивизионов и подразделений, которые выполняют задачи по прикрытию важных государственных и военных объектов как в мирное время, так и в особый период”, - отметил первый заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины.

Г.ВОРОБЬЕВ также сообщил, что техническое состояние зенитного ракетного дивизиона “Бук-М1”, который был реализован в Грузию государственной компанией “Укрспецэкспорт”, еще в 2006 году было признано отработавшим свой срок эксплуатации, и в том же году он был передан для ремонта на “Балаклейский ремонтный завод”.

”Выведение этого дивизиона из боевого состава происходило в соответствии с решением Кабинета министров Украины и не привело к снижению боевой готовности соединений и частей Вооруженных сил”, - подчеркнул Г.ВОРОБЬЕВ.

Как он объяснил, есть определенная цикличность несения боевого дежурства в системе противовоздушной обороны государства всеми дивизионами и боевыми зенитно-ракетными комплексами Воздушных сил, и соответствующим образом они в определенное время несут боевое дежурство.

”Непосредственно с боевого дежурства никто боевой дивизион снять не может”, - заявил Г.ВОРОБЬЕВ.

Как сообщал УНИАН, председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке фактов поставок Грузии украинской военной техники с нарушением норм украинского законодательства и международного права Валерий КОНОВАЛЮК, в частности, заявлял, что комиссия выявила факты поставок в Грузию украинского оружия, что нанесло значительный вред обороноспособности страны. В частности, В.КОНОВАЛЮК сообщал, что в Грузию Украина продала дивизион зенитных ракетных комплексов “Бук-М1”, который был снят с боевого дежурства.