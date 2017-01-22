Вся Украина отмечает День Соборности (фотогалерея)

Через 98 лет в украинских городах включительно с оккупированным Симферополем отмечают годовщину этого события.

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«Хотя государственное объединение УНР и ЗУНР в 1919 году состоялось лишь символически, оно имело решающее значение для утверждения Украинской соборной суверенного государства в нынешних границах. Оно обозначило географические, политические и идентификационные контуры единой Украины. Соборность осталась сильной, животворною идеей, переданной потомкам. Поэтому мы так торжественно отмечаем этот день», - заявил президент Украины Петр Порошенко.

В Киеве ко Дню Соборности Украины на мосту Патона состоялась 10-я юбилейная акция «Соедини берега Днепра «живой цепью» Соборности», во время которой более тысячи участников образовали «живую цепь».

По словам организаторов, акция пройдет также в Одессе, Ужгороде, Бахмуте, Краматорске, Житомире, Варшаве и Люблине. Организаторы акции - 150 волонтеров и 10 общественных организаций.

В Харькове акцию “Цепь единения” в День Соборности Украины провели около 300 человек. После коллективного исполнения Гимна Украины, совместной молитвы участники “Цепи единения” выстроились плечо к плечу вдоль улицы Сумской, образовав цепь от площади Свободы до здания Харьковского академического театра оперы и балета.

В центре Одессы люди по случаю Дня Соборности в знак единения сформировали фигуру солнца, держа флаги Украины и всех регионов страны. Перед собравшимися выступил участник АТО, который призвал почтить память украинских патриотов, которые погибли во время Революции достоинства: Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Юрия Вербицкого и других.