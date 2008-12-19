Эксперты не берутся предсказать курс доллара на следующей неделе

Отсутствие четких ориентиров делает невозможным прогнозирование курса гривни к американской валюте на следующей неделе, считают эксперты «Укргазбанка».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Все математические расчеты показывают, что курс доллара не должен быть больше 6 грн., даже если учитывать дефицит внешнеэкономического бюджета в 16 млрд. долл. Но будущее гривни и доллара зависит от субъективных факторов, которые поглотили валютный рынок. Следовательно, на следующей неделе курс гривня-доллар может составлять и 6 грн., и 12 грн. Нет четких ориентиров для рынка, что и как будет», – говорится в сообщении.

Что касается прогноза доллар-евро, то, по мнению экспертов, после снижения ставок ФРС до минимального уровня доллар начал активно девальвировать по отношению к евро, и эта тенденция продолжится. Поэтому на следующей неделе ожидается, что курс доллара будет мягко девальвировать до уровня 1,44-1,45 доллара за евро.

Эксперты считают, что ослабление доллара вернуло к жизни золото. По мере ослабления доллара золото будет только дорожать. Стоимость тройской унции золота на международных рынках будет расти до уровня 870-880 долларов, но отметку в 900 долларов вряд ли преодолеет.

Относительно фондового рынка, по мнению экспертов, последняя рабочая неделя торговли акциями на ПФТС вряд ли принесет сенсации. Индекс ПФТС, преодолев отметку в 300 пунктов, теперь будет закрепляться на этом уровне, чтобы уже в следующем году показать рост рынка. Не исключена возможность резкого роста цен по отдельным акциям, так как венчурные инвесторы уже начали покупать акции на перспективу, но пока делают это выборочно.