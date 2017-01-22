В центре Киева из-за мероприятий ко Дню Соборности будут действовать ограничения движения

Об этом УНИАН сообщили в Управлении безопасности дорожного движения Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины.

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В частности, с 8.00 до 10.30 движение транспортных средств будет запрещено на : бул. Шевченко (от перекрестка с ул.Леонтовича до перекрестка с ул.Пушкинской); ул. Володимирськрю (от перекрестка с ул. Льва Толстого до перекрестка с ул. Б. Хмельницкого); ул. Терещенковской; ул. Грушевского (от перекрестка с Петровской аллеей до Европейской площади); Европейской площадью; ул. Институтской (от перекрестка с ул. Крещатик до перекрестка с ул. Банковой) и ул. Ольгинськой (от перекрестка с ул. Институтской до перекрестка с ул. Городецкого).

Как сообщал УНИАН, 22 января в связи с проведением мероприятий по случаю Дня Соборности Украины и перекрытием некоторых улиц и площадей в центре Киева будут изменены маршруты движения ряда троллейбусов и автобусов.