В обменниках Киева курс доллара снизился

В обменных пунктах Киева курс доллара США снизился в среднем на 0,5-2 грн. Покупка составляет 6,00-6,25 грн. (по состоянию на 10:00 курс покупки составлял 6,80-8,50 грн.), продажа – 8,75-9,00 грн. (на 10:00 – 8,80-9,50 грн.).

В частности, изменился курс гривня-доллар в «Укргазбанке»: на 16:00 курс составил 7,00/8,40 грн./долл. (по состоянию на 10:00 – 8,50/9,50 грн./долл.);

«OTP Банк»: на 16:00 курс составил 7,85/8,75 грн./долл. (по состоянию на 10:00 – 8,60/8,80 грн./долл.).

«Укрэксимбанк»: на 16:00 курс составил 7,00/8,85 грн./долл. (по состоянию на 10:00 – 8,05/9,35 грн./долл.).

Напомним, Нацбанк сегодня понизил официальный курс гривни на 1 копейку – до 7,8788 грн./долл.

Справка УНИАН. С 2 декабря 2008 г. Нацбанк постановлением №408 отменил ограничения на наличном валютном рынке.

Ограничения на валютном рынке в виде предельного отклонения курса купли-продажи наличной валюты от официального курса НБУ на уровне 1,5% и ограничения маржи на уровне 3% были введены Национальным банком постановлением №319 в ноябре и октябре т.г., соответственно.