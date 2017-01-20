Скончался первый руководитель штаба Антитеррористического центра СБУ (фото)
16:21, 20 января 2017Общество
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На 68-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни первый руководитель штаба Антитеррористического центра при СБУ Антипенко Владимир Федорович.
Владимир Антипенко скончался на 68-м году жизни / ssu.gov.ua
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Отмечается, что созданная им модель государственной системы противодействия терроризму признана одной из самых эффективных в мире и была рекомендована как образец для стран Восточной Европы.
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"Под его руководством начата научная школа и основано новое направление в науке международного права – международную криминологию", - говорится в сообщении Службы безопасности Украины.
Напомним, в октябре 2016 года на 57-м году жизни скончался экс-заместитель руководителя штаба АТО, полковник Валентин Федичев.
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