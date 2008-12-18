Состояние европейских экономик не дает инвесторам оптимизма

Фондовые торги в Европе закрылись 18 декабря 2008 г. разнонаправленным изменением ведущих индексов на фоне распродаж акций нефтегазовых и металлургических компаний. Нефтяные котировки в Нью-Йорке сегодня показали уровень ниже 38 долл./барр. - последний раз фьючерсы на нефть марки Light Sweet торговались на таком уровне летом 2004 г. На этом фоне снизилась стоимость акций крупнейших европейских нефтекомпаний: французской Total SA - на 3%, португальской Galp Energia - на 4,2%, британской BP - на 2,5%. Котировки акций крупнейшей в мире горнорудной компании BHP Billiton упали на 3,1% в связи с падением цен на медь, свинец и никель на Лондонской бирже металлов.

Очередная порция неутешительных сообщений о состоянии европейских экономик обусловила инвесторский пессимизм в банковском секторе. Так, сегодня стало известно, что индекс деловых настроений IFO в Германии снизился в декабре 2008 г. до минимальных за четверть века значений. Акции крупнейшего банка Франции BNP Paribas подешевели на 3,6% на фоне возникших трудностей при запланированной покупке бельгийских активов Fortis. На прошлой неделе бельгийский суд заблокировал сделку между BNP и правительством Бельгии на основании того, что акционерам Fortis не было предоставлено слово при решении будущего компании. Бумаги французского Societe Generale потеряли в цене 2%, после того как RBS понизил прогноз по стоимости акций SocGen.

Наиболее ощутимым падением котировок "отметился" сегодня один из крупнейших в мире ритейлеров французская компания Carrefour. Акции ритейлера упали на 7,4% после того, как компания понизила прогноз по основным финансовым показателям за 2008г.

В то же время заметно подросли котировки немецкого промышленного концерна Siemens и англо-нидерландского концерна Unilever, производящего продукты питания и бытовую химию. Акции Siemens подорожали на 3,7%, бумаги Unilever закрылись в плюсе на 3,4%.

По итогам торгов 18 декабря 2008 г.:

- британский индекс FTSE 100 повысился на 6,47 пункта (+0,15%) - до 4330,66;

- немецкий DAX - на 48,02 пункта (+1,02%) до 4708,38;

- французский CAC 40 снизился на 7,77 пункта (-0,24%) - до 3234,15;

- швейцарский SMI - на 33,15 пункта (-0,60%) до 5515,05;

- амстердамский AEX вырос на 2,12 пункта (+0,86%) до 249,88;

- общеевропейский индекс FTSEEurofirst опустился на 1,41 пункта (-0,17%) до 827,12.

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