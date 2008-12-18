Суд разрешил арестовать главу Броварской госадминистрации

Киево-Святошинский суд сегодня вечером вынес постановление о взятии под стражу председателя Броварской районной государственной администрации и еще трех чиновников, которые пытались получить взятку в 42 млн. долларов за содействие в выделении земельных участков общей площадью 76 га и были задержаны при получении “первого транша” взятки в 11 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, таким образом, суд удовлетворил представление Генеральной прокуратуры Украины, которая настаивала на избрании меры пресечения в виде ареста.

В соответствии с действующим законодательством, чиновники будут находиться под стражей на время следствия.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сообщил, что днем ранее сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью в Киевской области совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины задержали главу Броварской райгосадминистрации Николая ДИДЕНКО, и.о. начальника управления земельных ресурсов РГА, его заместителя и двоих помощников, которые пытались получить взятку в размере 42 млн. долларов США.

По словам министра, эта преступная группировка на протяжении 2005-2008 годов занималась мошенническими действиями, связанными с изготовлением служебной документации по незаконному перераспределению земельных участков.