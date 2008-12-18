Почему судья брал взятки в кабинете львовского губернатора?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поручил Комитету ВР по вопросам правовой политики рассмотреть проект постановления по поводу обращения к Президенту Украины Виктора ЮЩЕНКО об отстранении Петра ОЛИЙНЫКА от исполнения обязанностей представителя Президента в ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, в парламенте зарегистрирован проект постановления «Об обращении Верховной Рады Украины к Президенту Украины по поводу отстранения Петра ОЛИЙНЫКА от выполнения обязанностей представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины».

В проекте постановления отмечается, что в представлении Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест судьи Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА «непосредственно указано, что получение этим судьей взятки в особо крупном размере происходило в служебном кабинете и при личном присутствии главы Львовской областной государственной администрации Петра ОЛИЙНЫКА (на то время П.ОЛИЙНЫК занимал именно эту должность – УНИАН).

Проектом постановления предусматривалось обратиться к В.ЮЩЕНКО с предложением назначить в отношении П.ОЛИЙНЫКА «служебное расследование и отстранить его от исполнения обязанностей представителя Президента в ВРУ на время проведения соответствующего расследования».

Однако сегодня на заседании парламента этот проект постановления не рассматривался, а был направлен на доработку в Комитет ВР по правовой политике.