НБУ вчера продал «Нафтогазу» $800 миллионов из своих резервов

Вчера Национальный банк Украины продал НАК «Нафтогаз Украина» из своих резервов 800 млн. долларов США по официальному курсу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава совета Национального Банка Украины Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции в четверг.

По его словам, целью этой операции стало предотвращение чрезмерного спроса на межбанке из-за выхода «Нафтогаза» с покупкой валюты.