К закрытию торгов на межбанке курс доллара снова повысился

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 9,2500/9,6500, к 11:00 цены выросли до 9,5000/9,9000, а к 12:00 откатились к 9,3000/9,6500. К закрытию ценовые уровни снова повысились - 9,5500/9,8000.

Как сообщили УНИАН в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 НБУ объявил о выходе на рынок с продажей валюты по курсу 8,8700.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,3265/0,3445, а к 11:00 цены поднялись до 0,3370/0,3530, и к 12:00 достигли уровня 0,3400/0,3550. К закрытию торгов цены упали до 0,3300/0,3450. В России курс доллар-рубль скорректировался, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,5181 (+0,0090).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4452/1,4454, а к 15:10 выросли 1,4611/1,4613.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 13,3660/13,9500, к 11:00 цены ушли вверх до 13,7435/14,3285, а к 12:00 снизились до 13,6095/14,1275. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH вновь устремились вверх - 13,9515/14,3230.