Газпром технологически готов перекрыть газ Украине

ОАО «Газпром» технологически готово прекратить поставки газа Украине с 1 января 2009 года.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил официальный представитель правления компании «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«С учетом того, какой объем газа поступает для потребителей Украины – грубо это примерно 10% от добычи, и, соответственно, с теми возможностями нашей системы - это тот диапазон, который мы можем регулировать», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Он отметил, что в летний период, когда потребление газа сокращается именно на этот объем (10%), сокращается добыча газа.