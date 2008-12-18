Стельмах придумал, как не допустить «провокаций» на межбанке

Глава Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ заявляет, что с понедельника, 22 декабря, вступит в силу решение Правления НБУ, которое изменит организационное построение валютного рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ и председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ.

В.СТЕЛЬМАХ пояснил, что в соответствии с решением, банки будут выкупать валюту, которую их клиенты предлагают на продажу, а потом будут ее продавать. «Мы выходим из того, что банки - агенты валютного контроля и финансовые посредники, и это их обязательство быть на рынке непосредственно субъектом валютного рынка», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Он высказал надежду, что эти меры будут иметь существенное позитивное влияние на стабилизацию валютного курса.

В.СТЕЛЬМАХ подчеркнул, что, благодаря этому решению, курс доллара будут формировать не отдельные банки или продавцы валюты, поскольку станет невозможным выходить на межбанк «с провокационными заявками» на продажу валюты. «Меры, которые были приняты, исключат такие возможности провокационного характера, и это тоже будет успокаивать рынок, и курс будет стабилизирован», - подчеркнул В.СТЕЛЬМАХ.

Между тем, как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками: 9,2500/9,6500 грн./долл., к 11:00 цены выросли до 9,5000/9,9000 грн./долл.