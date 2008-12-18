Евро берет барьер 15 гривень (курсы валют в банках Киева)

Сегодня в коммерческих банках Киева курс доллара в среднем составляет 9,00/10,00 грн., евро – 12,00/14,00 грн.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару:

«ПриватБанк»: доллар США – 8,60/9,00 грн., евро – 11,80/12,30 грн.;

«Укрсоцбанк»: доллар США – 9,10/10,10 грн., евро – 12,50/15,30 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,90/9,90 грн., евро – 12,90/14,45 грн.;

«Укргазбанк»: долар США – 9,10/10,00 грн., евро – 13,00/14,40 грн.;

«Родовид Банк»: доллар США – 9,00/10,00 грн., евро – 12,00/14,50 грн.;

«Ощадбанк»: доллар США – 8,80/9,30 грн., евро – 11,70/13,00 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,80/9,65 грн., евро – 12,50/13,90 грн.

Нацбанк сегодня вновь понизил официальный курс гривни на 13 копеек – до 7,8648 грн./долл. США. Официальный курс гривня/евро на сегодня составил 11,057122 грн.

Справка УНИАН. Со 2 декабря 2008 г. Нацбанк постановлением №408 отменил ограничения на наличном валютном рынке.

Ограничения на валютном рынке в виде предельного отклонения курса купли-продажи наличной валюты от официального курса НБУ на уровне 1,5% и ограничения маржи на уровне 3% были введены Национальным банком постановлением №319 в ноябре и октябре т.г. соответственно.