Милиция арестовала 8 мошенников, которые отмывали миллионы

Специалисты Главного управления налоговой милиции ГНА Украины разоблачили организованную преступную группу, которая действовала в банковско-финансовой сфере и специализировалась на незаконной легализации „теневых” денег.

Кроме того, преступный синдикат предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов для сотен предприятий из разных регионов Украины и выводу валюты за границу, сообщили УНИАН в Главном управлении налоговой милиции ГНА Украины.

Налоговые милиционеры отслеживали деятельность мошенников больше года. За это время было установлена и задокументирована противоправная деятельность более 20 активных членов группы, среди которых трое бывших работников налоговой милиции и один бывший руководитель районной налоговой инспекции.

Оказалось, что теневая структура имела чрезвычайно широкие масштабы деятельности – движение средств подконтрольными группе фиктивными предприятиями ежегодно составляло около 1 миллиарда гривен. На протяжении 2006 года основным направлением преступной деятельности махинаторов было предоставление услуг по проведению так называемых псевдоэкспортных операций на сотни миллионов гривен. Впоследствии они переориентировались на новый вид преступной деятельности – конвертацию денег.

Налоговики должны были взять мошенников „на горячем”. Однако накануне оказалось, что злоумышленники знают о том, что попали в поле зрения правоохранительных органов. Поэтому оперативники налоговой милиции начали обезвреживание конвертаторов на сутки раньше, чем планировалось.

Одновременно было проведено 15 обысков в „теневых” офисах, а также по месту жительства активных участников на территории Киева, Днепропетровской, Ривненской, Луганской, Львовской областей. Кроме того, установлено 12 псевдодиректоров подконтрольных группе фиктивных предприятий.

По результатам проведенных мероприятий изъято около 400 тыс. гривен наличности, десятки печатей фиктивных фирм и 40 комплектов компьютерной техники, которая использовалась в незаконной деятельности. На расчетных счетах арестовано свыше 1 млн. гривен.

Вскоре удалось задержать и 16 активных участников группы, из которых впоследствии арестовали 8 основных фигурантов преступного синдиката.

Проведенными следственно-оперативными мероприятиями установлено, что последние имеют в собственности недвижимость и валютные счета в Хорватии и Турции. На собственных депозитных счетах в украинских банках ими аккумулированы миллионы гривен, в собственности имеют автомобили последних моделей “Мерседес”, “БМВ”, “Лексус”, “Кадиллак”. Во время обысков у организаторов и участников преступной группы изъяты недействительные удостоверения работника налоговой милиции и удостоверения помощника народного депутата и ветерана милиции с признаками подделки.

Проводится комплекс мероприятий по отработке нескольких сотен предприятий, которые пользовались услугами злоумышленников, также устанавливаются места нахождения руководителей и основателей свыше 50 подконтрольных группе фиктивных предприятий.

В отношении организаторов и участников преступной группы, которые находятся за решеткой, возбуждено уголовное дело. Продолжается следствие.