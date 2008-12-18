Одесская милиция ответит за выбивание показаний

Прокурор Одесской области возбудил уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений подследственному гражданину в одном из райотделов МВД Одессы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе облпрокуратуры, уточнив, что «дело расследуется по признакам ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины - превышение власти и служебных полномочий, которое сопровождается насилием».

Доследственной проверкой, в частности, установлено, что «указанный гражданин был обвинен в совершении умышленного убийства женщины, у которой он в 2004 году снимал квартиру. В ходе проведения оперативных мероприятий, с целью получения от подозреваемого признания в совершении убийства, сотрудники милиции применили к нему недозволенные методы следствия, нанеся телесные повреждения средней степени тяжести, что подтверждено выводами судмедэкспертизы».

Позже подозреваемый в убийстве гражданин был оправдан судами всех инстанций вплоть до Верховного Суда Украины.

Прокуратура устанавливает причастность подозреваемых сотрудников милиции к иным случаям превышения власти.