Мировые цены на нефть понизились

... до 40-45,5 долл./барр.

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 17 декабря 2008 г. на ведущих нефтяных биржах значительно понизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 45,53 (- 1,12) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 40,06 (- 3,54) долл./барр. РосБизнесКонсалтинг

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