Мировые цены на нефть понизились
01:06, 18 декабря 2008Общество
1147 0
... до 40-45,5 долл./барр.
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 17 декабря 2008 г. на ведущих нефтяных биржах значительно понизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 45,53 (- 1,12) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 40,06 (- 3,54) долл./барр.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter