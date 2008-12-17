В акциях протеста профсоюзов приняли участие более 112 тыс. человек

Сегодня, в соответствии с решением президиума Федерации профсоюзов Украины от 5 декабря, членские организации ФПУ провели во всех регионах страны акции протеста профсоюзов, во время которых выдвинули свои требования к органам местной власти, органам местного самоуправления и работодателям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФПУ, по всем регионам акции протеста проводились в разных формах.

Так, в Виннице, Днепропетровске, Донецке, Житомире, Запорожье, Ивано-Франковске, Кировограде, Львове, Луганске, Николаеве, Одессе, Полтаве, Ривне, Сумах, Харькове, Херсоне, Хмельницком и Чернигове акции протеста были организованы в форме митингов, которые проходили на центральных площадях областных центров.

Принятые резолюции с требованиями профсоюзов вручены органам местной власти, государственного самоуправления и направлены по адресам органов центральной власти.

Общее количество участников протестных действий профсоюзов по регионам составляет 112,5 тысячи человек, из них более 200 человек выступили на митингах.

В Симферополе и Севастополе состоялись митинги-пикетирования представителя Президента Украины, городской государственной администрации и городского совета.

В Луцке, Тернополе и Ужгороде состоялись, соответственно, собрание профактива и заседание совета профобъединения с участием руководителей областных госадминистраций, областных советов, руководителей профильных управлений.

Во всех районах Киевской области проводились встречи с представителями райгосадминистраций и местного самоуправления. Требования участников акций переданы представителям органов районной власти.

Такие же встречи состоялись в некоторых районах Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской (в 9 районах), Кировоградской (в 5 районах), Полтавской (в Кременчуге), Ривненской (в Березном), Херсонской, Черкасской (в 22 городах и районах), Черниговской (в городах Нежине и Прилуках) областей.

В Черкассах состоялась общая встреча профсоюзного актива и представителей ОГА, работодателей, депутатов разных уровней. Принята резолюция, которая направлена органам власти всех уровней.

В некоторых регионах к митингующим присоединялись немногочисленные группы представителей политических партий: коммунисты, социалисты, ПСПУ, Партия регионов, общественных организаций: «чернобыльцы», «афганцы», ветераны войны и труда, Национального форума профсоюзов Украины и альтернативного профсоюза "Наше право" (Симферополь). В Кировограде представители НФПУ распространяли фальсифицированную листовку ФПУ.

Фактов противодействия проведению профсоюзных мероприятий со стороны органов власти, политических партий и движений, общественных организаций не было зарегистрировано, отмечается в сообщении.