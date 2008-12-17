До конца недели в Украине будет идти снег

18 декабря в Украине облачно. Ночью в западной части, днем на Правобережье будет идти снег, мокрый снег, на западе и в Одесской области - с переходом в дождь; кое-где гололед и налипание мокрого снега; на остальной территории без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западной и южной части местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/с. Температура воздуха в восточной части ночью 7-12°, днем - 0-5° мороза; в западных областях, в Одесской области и юге Крыма ночью - от 2° мороза до 4° тепла, днем - 1-6° тепла; на остальной территории ночью - 2-7° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.

19-20 декабря облачно с прояснениями. На Левобережье (кроме Херсонской области) без существенных осадков. Температура ночью - 6-11°, В Луганской области - до 13° мороза, днем - 1-6° мороза. На остальной территории временами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя (19 декабря в западных, Винницкой и Одесской областях умеренные, в карпатском регионе местами сильные осадки); местами гололед, налипание мокрого снега, в западных областях туман. На дорогах северных и центральных областей кое-где гололедица. Температура ночью - 1-6° мороза, днем - от 4° мороза до 1° тепла; в западной и южной части ночью - от 2° мороза до 3° тепла, днем - 0-5° тепла, 19 декабря в Крыму и в Одесской области - до 10° тепла. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, 18 декабря в Украине, кроме западных и восточных областей, местами порывы 15-20 м/с.

21-22 декабря без существенных осадков, лишь 22 декабря в западных и северных областях небольшие осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега. Температура ночью - 5-11° мороза, днем - 0-6° мороза, в западной и южной части ночью - 0-5° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла (в Закарпатье и юге Крыма на протяжении суток 0-5° тепла); 22 декабря в северных и западных областях произойдет повышение температуры на 2-4°.

В Киеве 18 декабря облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 3-5° мороза, днем - 0-2° мороза.

В Киевской области облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 2-7°мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.

19-20 декабря облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега (днем 20 декабря без существенных осадков); местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, 19 декабря местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью - 1-6° мороза, днем - от 4° мороза до 1° тепла.

21 декабря без существенных осадков; температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза. 22 декабря небольшой снег и мокрый снег, повышение температуры на 2-4°.