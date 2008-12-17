На Луганщине горит шахта

Вчера в 21.10 в городе Суходольск Краснодонского района Луганской области на шахте „Суходольская-Восточная” ОАО „Краснодоуголь” на глубине 915 м были выявлены задымление и пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, на момент возникновения пожара, причина которого устанавливается, в шахте работали 273 горняка, которые своевременно были выведены на поверхность. Жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 7.00 сегодня на предприятии продолжаются работы по ликвидации пожара. В частности, устанавливаются перемычки и проводится частичное затопление участка силами шести горноспасательных отделений Минуглепрома. Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.