Мэрия Херсона перейдет на 4-дневную рабочую неделю

Исполком Херсонского горсовета принял решение перевести сотрудников мэрии Херсона на 4-дневный режим работы, сократив при этом фонд оплаты труда чиновников не менее чем на 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня.

Решение предусматривает переход на новую схему оплаты и сокращенную рабочую неделю с 1 декабря 2008 г, а также на весь 2009 г. Также в решении предусматривается, что сокращение фонда оплаты труда не коснется руководящих сотрудников мэрии. В то же время руководящему составу планируется на 50% сократить должностные надбавки.

Также решением предусмотрено сокращение на 50% расходов чиновников на транспорт и мобильную связь, и запрет на командировки за границу за счет бюджетных средств.

Как уточнили в пресс-службе мэрии Херсона, решение вступит в силу после подписания его мэром Херсона Владимиром САЛЬДО.