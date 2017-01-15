На КПП "Гоптовка" пешком пришли две россиянки с ребенком, попросившие статус беженцев в Украине (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, 15 января утром в международном автомобильном пункте пропуска "Гоптовка", в Харьковской области две гражданки России из-за притеснения по этническому признаку попросили предоставить им статус беженцев в Украине.

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По информации ведомства, во время прохождения пограничного контроля о предоставлении статуса беженцев в пограничников Харьковского отряда обратились 47-летняя гражданка России и ее 20-летняя дочь, также гражданка России, прибывшие из соседней страны пешком с маленьким ребенком.

Женщины рассказали, что в связи с украинским происхождением и украинским гражданством внучки в России они не могли трудоустроиться и не получали должной медицинской помощи. Устав от постоянных притеснений за этническую принадлежность, они были вынуждены просить статуса беженцев, поскольку опасались за свою жизнь и жизнь ребенка.

После оформления соответствующих документов гражданок России направили к Государственной миграционной службы в Харьковской области.