Как повысить безопасность пациентов и избежать врачебных ошибок?

Еврокомиссия предлагает пути улучшения безопасности пациентов и предупреждения врачебных ошибок.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в одобренном вчера Коммюнике Еврокомиссии для Европарламента и Совета ЕС, а также предложениях для рекомендаций Совета ЕС.

“Безопасность пациентов является краеугольным камнем здравоохранения высокого качества”, - заявила в связи с этим комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Андрулла ВАССИЛИУ.

Коммюнике предусматривает создание системы исследования и сообщения о врачебных ошибках в странах - членах ЕС, включение темы безопасности пациентов в образовательные и тренинговые программы для врачей, предоставление пациентам достаточной информации о рисках и вопросах безопасности. Кроме того, Еврокомиссия считает необходимым, чтобы страны-члены создали систему обмена лучшим опытом по предупреждению врачебных ошибок.

По данным Еврокомиссии, на сегодня от 8% до 12% пациентов страдают от врачебных ошибок, связанных с инфицированием новыми инфекциями, неправильными или поздними диагнозами, хирургическими ошибками и тому подобное.