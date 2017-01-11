20 января в Брюсселе откроются Дни украинского кино, на которых будет представлено 5 фильмов

Как сообщили УНИАН в Государственном агентстве Украины по вопросам кино, мероприятие начнется с показа немой ленты Александра Довженко «Земля» в сопровождении живой музыки от знаменитой украинской этно-хаос группы «ДахаБраха».

Кроме этого, в Брюсселе будет представлено четыре новых фильма из Украины, отмеченных международными наградами.

Концепция Дней украинского кино в 2017 исследование границ. Фильмы рассказывают о границах между нациями, которые пролегают не только в пространстве, но и в плоскости ценностей. В частности, «Украинские шерифы» Романа Бондарчука и «Мариуполис» Мантаса Кведаравичюса – документальные ленты, снятые в областях Украины, где нынче люди живут под давлением российского агрессора и переосмысливают свою идентичность. «Украинские шерифы» получили Специальный приз жюри IDFA и в этом году были выдвинуты на «Оскар» от Украины, а премьера «Мариуполиса» состоялась в рамках программы Panorama Documente на Берлинале.

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Фильм Тараса Ткаченко «Гнездо горлицы» рассказывает об истории украинской заробитчанки. Фильм получил Приз экуменического жюри международного кинофестиваля в Мангейме-Гейдельберге, а исполнительница главной роли – личную награду на этом же кинофестивале. Лента также получила главный приз Одесского международного кинофестиваля за лучший украинский фильм.

Режиссер Виталий Манский в картине «Родные» рассказывает о собственной семье, которая оказалась разделенной после вторжения России в Крым и Донбасс. Мировая премьера «Родных» состоялась на кинофестивале в Карловых Варах, лента представляла Украину в официальной программе Международного кинофестиваля в Торонто, а также в основном конкурсе фестиваля DOK Leipzig.

Показы проходят в Центре изобразительных искусств BOZAR - крупнейшем культурном учреждении Бельгии.