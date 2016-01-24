В Брюсселе впервые проходят дни украинского кино (фото)

12:58, 24 января 2016
Общество
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В Брюсселе впервые проходят дни украинского кино Ukraine on Film: Way to Freedom.

Фото Ирина Сомер, УНИАН

Как передает собственный корреспондент УНИАН, мероприятие проходит в международном художественном центре BOZAR 23-24 января.

Открыл показ фильм Олеся Санина "Поводырь". В первый день также были показаны фильмы Олега Сенцова "Гамер", документальный фильм Александра Течинского, Алексея Солодунова и Дмитрия Стойкова о событиях на Майдане зимой 2013-2014 годов "Все горит".

В воскресенье будут представлены фильмы Мирослава Слабошпицкого "Племя", Дзиги Вертова "Одиннадцатый" и мультипликационная серия известных "Казаков".

Открывая фестиваль, представитель компании "Артхаус Трафик" Денис Иванов отметил, что показ украинских фильмов - это первое такого рода событие в Брюсселе. "Они (фильмы) - о свободе, о разного рода свободе - от артистической свободы к истинной свободе. Это очень разные фильмы", - подчеркнул он.

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Руководитель Госкино Филипп Ильенко отметил, что это событие "очень важное". "Я убежден, что дипломатия культуры - наиболее эффективный путь открыть страну миру, и я думаю, что вы, когда увидите эти фильмы, сможете познакомиться с украинской душой и сможете понять, кто мы такие, откуда мы пришли, куда мы идем и почему мы делаем то, что мы делаем. Вы откроете Украину для себя, и я надеюсь, что это открытие будет интересным опытом, и вы посетите нашу страну", - сказал он.

Фото Ирина Сомер, УНИАН

В комментарии агентству УНИАН исполняющий обязанности председателя миссии Украины при НАТО Егор Божок выразил убеждение, что такие мероприятия должны проводиться и приобретать динамику. «За последние пару лет Украину и украинцев стали отличать от других, но, к сожалению, сейчас Украину знают сквозь призму негативных событий. Поэтому хотелось бы, чтобы Украину знали как богатую духовно, богатую творчески и культурно нацию. Поэтому такие мероприятия должны проводиться, чтобы создать правильный и справедливый образ Украины в Европе», - убежден украинский дипломат.

Зрители, которые пришли на просмотр украинских фильмов, а их было много (зал был полностью заполнен), также считают, что это интересное мероприятие. «Я думала, что это будет хорошая возможность, ведь не так часто мы говорим об Украине в Европе, а это культурное мероприятие. Это интересно», - сказала итальянка, которая работает на европейские институты. Ее поддержал гражданин Германии: «Я никогда не видел украинских фильмов и думал, что это должно быть интересным, потому что это страна, которой, в действительности, нет на нашей культурной карте». Оба пожелали не называть своих имен.

Фото Ирина Сомер, УНИАН

Украинка Марьяна Семеняк, работник организации AEGEE, которая также пришла на мероприятие, убеждена, что показом украинских фильмов в центре BOZAR «можно гордиться». «Сначала мы переживали, будет ли это интересно зрителю в Бельгии, но билеты полностью распроданы, и в зале не будет места, где сесть. Украинские фильмы довольно специфические - у нас нет легких комедий, у нас более тяжелее кино, но это то, чем живет Украина, и это то, что мы можем показать», - сказала она.

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