В Брюсселе впервые проходят дни украинского кино (фото)

Как передает собственный корреспондент УНИАН, мероприятие проходит в международном художественном центре BOZAR 23-24 января.

Открыл показ фильм Олеся Санина "Поводырь". В первый день также были показаны фильмы Олега Сенцова "Гамер", документальный фильм Александра Течинского, Алексея Солодунова и Дмитрия Стойкова о событиях на Майдане зимой 2013-2014 годов "Все горит".

В воскресенье будут представлены фильмы Мирослава Слабошпицкого "Племя", Дзиги Вертова "Одиннадцатый" и мультипликационная серия известных "Казаков".

Открывая фестиваль, представитель компании "Артхаус Трафик" Денис Иванов отметил, что показ украинских фильмов - это первое такого рода событие в Брюсселе. "Они (фильмы) - о свободе, о разного рода свободе - от артистической свободы к истинной свободе. Это очень разные фильмы", - подчеркнул он.

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Руководитель Госкино Филипп Ильенко отметил, что это событие "очень важное". "Я убежден, что дипломатия культуры - наиболее эффективный путь открыть страну миру, и я думаю, что вы, когда увидите эти фильмы, сможете познакомиться с украинской душой и сможете понять, кто мы такие, откуда мы пришли, куда мы идем и почему мы делаем то, что мы делаем. Вы откроете Украину для себя, и я надеюсь, что это открытие будет интересным опытом, и вы посетите нашу страну", - сказал он.

В комментарии агентству УНИАН исполняющий обязанности председателя миссии Украины при НАТО Егор Божок выразил убеждение, что такие мероприятия должны проводиться и приобретать динамику. «За последние пару лет Украину и украинцев стали отличать от других, но, к сожалению, сейчас Украину знают сквозь призму негативных событий. Поэтому хотелось бы, чтобы Украину знали как богатую духовно, богатую творчески и культурно нацию. Поэтому такие мероприятия должны проводиться, чтобы создать правильный и справедливый образ Украины в Европе», - убежден украинский дипломат.

Зрители, которые пришли на просмотр украинских фильмов, а их было много (зал был полностью заполнен), также считают, что это интересное мероприятие. «Я думала, что это будет хорошая возможность, ведь не так часто мы говорим об Украине в Европе, а это культурное мероприятие. Это интересно», - сказала итальянка, которая работает на европейские институты. Ее поддержал гражданин Германии: «Я никогда не видел украинских фильмов и думал, что это должно быть интересным, потому что это страна, которой, в действительности, нет на нашей культурной карте». Оба пожелали не называть своих имен.

Украинка Марьяна Семеняк, работник организации AEGEE, которая также пришла на мероприятие, убеждена, что показом украинских фильмов в центре BOZAR «можно гордиться». «Сначала мы переживали, будет ли это интересно зрителю в Бельгии, но билеты полностью распроданы, и в зале не будет места, где сесть. Украинские фильмы довольно специфические - у нас нет легких комедий, у нас более тяжелее кино, но это то, чем живет Украина, и это то, что мы можем показать», - сказала она.