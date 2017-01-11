В Харькове интернет-сепаратиста приговорили к 3,6 годам тюрьмы

В Харькове осудили злоумышленника, которого сотрудники СБУ задержали в конце сентября прошлого года за распространение материалов с призывами к изменению границ территории государства. Соответствующее решение вынес Октябрьский райсуд Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что согласно решению суда, мужчину приговорили к 3,6 годам заключения.

«39-летний сепаратист размещал в Интернете сообщения, направленные на уничтожение Украинской государственности, создание псевдодержавного образования "новороссия", отсоединение западных регионов Украины, усиление гражданского противостояния между жителями Донбасса и жителями других регионов, провоцирование массовых беспорядков, эскалации вооруженного конфликта», - говорится в сообщении СБУ.

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Противоправная направленность публикаций была подтверждена выводами экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Кроме того, злоумышленник незаконно приобрел и хранил дома автомат Калашникова АК-74 с патронами.

Приговором суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев.