Эксперт предлагает лечить интернет-зависимость как отдельную болезнь

Как заявил психолог Йорг Петри на конференции в Гамбурге, избыточная преданность онлайн-играм или участию в «чатах» может привести к длительным негативным последствиям относительно социального, умственного и эмоционального развития ребенка или подростка.

Правда, по словам специалиста, такая зависимость часто оказывается лишь временной проблемой во время полового созревания.

Радио Свобода