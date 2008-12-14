Эксперт предлагает лечить интернет-зависимость как отдельную болезнь
16:39, 14 декабря 2008Общество
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Или все-таки временная проблема?
Как заявил психолог Йорг Петри на конференции в Гамбурге, избыточная преданность онлайн-играм или участию в «чатах» может привести к длительным негативным последствиям относительно социального, умственного и эмоционального развития ребенка или подростка.
Правда, по словам специалиста, такая зависимость часто оказывается лишь временной проблемой во время полового созревания.
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