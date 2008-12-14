Погода на 15 - 19 декабря

В начале недели в Украине сохранится морозная, без осадков погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометеоцентре, 15 декабря в Украине будет облачно, без осадков. Местами туман, изморозь. В большинстве северных областей и в районе Карпат на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, восточный, 5-12 м/с, в западной и южной частях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10°, на востоке до 12° мороза, днем 2-7° мороза, на крайнем западе около 0°. На Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла.

16-17 декабря переменная облачность. Без осадков, местами туман, изморозь, на дорогах местами гололедица.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, в западной части отдельные порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 6-11° мороза (на Левобережье и в Карпатах местами 13-14° мороза), днем 2-7° мороза, в южной и западной части местами 1-3° тепла; на юге Крыма ночью 0-3° тепла, днем 2-7° тепла.

18-19 декабря на Правобережье, Херсонской области и в Крыму временами снег, мокрый снег (на западе и юге с дождем). На остальной территории (19 декабря и на севере Правобережья) без существенных осадков.

Температура в западной и южной части ночью от 2° тепла до 4° мороза (в Приазовье до 7° мороза, в Крыму 0-6° тепла), днем от 2° мороза до 4° тепла (на Закарпатье и в Крыму 3-9° тепла). На остальной территории ночью 3-9° мороза (в восточных и Сумской областях 7-13° мороза), днем 0-6° мороза.

В Киевской области 15 декабря будет облачно, однако, без осадков. Местами по области туман, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура в Киеве ночью 6-8°, днем 3-5° мороза; по области ночью 5-10°, днем 2-7° мороза.

16-17 декабря также переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью 7-9°, днем 3-5° мороза.

18 декабря по Киеву и области временами небольшой снег, мокрый снег. 19 декабря без существенных осадков.

Температура ночью 3-8°, днем 0-5° мороза; в Киеве ночью 4-6°, днем 1-3° мороза.