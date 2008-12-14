Пожар на шахте имени Космонавтов

В 03.10 14 декабря в селе Кленовое, на шахте имени Космонавтов ГП „Ровенькиантрацит”, на горизонте 800 метров, произошло возгорание транспортерной ленты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, под землей в это время работал 171 горняк. В 03.20 шахтеры собственными силами ликвидировали пожар и вышли на поверхность рудника.

Жертв и пострадавших нет. Предприятие работает в обычном режиме. Причина пожара устанавливается.