Пожар на шахте имени Космонавтов
12:34, 14 декабря 2008Общество
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Горняки справились сами
В 03.10 14 декабря в селе Кленовое, на шахте имени Космонавтов ГП „Ровенькиантрацит”, на горизонте 800 метров, произошло возгорание транспортерной ленты.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, под землей в это время работал 171 горняк. В 03.20 шахтеры собственными силами ликвидировали пожар и вышли на поверхность рудника.
Жертв и пострадавших нет. Предприятие работает в обычном режиме. Причина пожара устанавливается.
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