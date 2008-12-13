Нафтогаз решил дать газ Киеву, хотя «ни копейки не заплатили»

НАК «Нафтогаз Украины» возобновляет подачу газа для предприятий жилищно-коммунального хозяйства Киева вечером 13 декабря. Такое решение принял председатель компании Олег ДУБИНА, сообщает Правительственный портал.

Руководитель «Нафтогаза» отметил, что Киевская городская государственная администрация до сих пор не перечислила ни одной копейки за накопленные долги за употребленный газ. Однако, по его словам, киевляне, в первую очередь дети и пожилые люди, не должны страдать из-за небрежности столичной власти.

О.ДУБИНА высказал надежду, что КГГА рассчитается за потребленный газ до вторника.

Как сообщал УНИАН, в Киеве сложилась критическая ситуация с расчетами за употребленный предприятиями жилищно-коммунального хозяйства газ.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на брифинге в пятницу заявила, что в отключении тепла в Киеве виновен городской председатель столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Премьер отметила, что все киевляне, которые на сегодня 100-процентно оплачивают тепло и горячую воду, стали «заложниками этого неадекватного человека, который называется мэром Киева».

Ситуация с расчетами столичной власти за газ будет рассмотрена в ближайшее время на специальном заседании Кабинета министров Украины.