В Донецке желающим давали гранатомет (фоторепортаж)

В субботу в Донецке традиционные для выходного дня "народные гуляния" решили совместить с показательными выступлениями спецподразделения "Беркут". И вот что из этого получилось:

Столы с разложенными на них орудиями лишения жизни ближнего своего больше всего напоминали "распродажу". А неподалеку бойцы "Беркута" летали будто птички.

Желающим горожанам давали подержаться за гранатомет...

...автомат...

...или гранату

А за служебную собаку никому не давали подержаться. Она сама держалась, за кого хотела...

Фото УНИАН