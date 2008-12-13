В Донецке желающим давали гранатомет (фоторепортаж)
18:58, 13 декабря 2008Общество
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К сожалению, только подержать...
В субботу в Донецке традиционные для выходного дня "народные гуляния" решили совместить с показательными выступлениями спецподразделения "Беркут". И вот что из этого получилось:
Столы с разложенными на них орудиями лишения жизни ближнего своего больше всего напоминали "распродажу". А неподалеку бойцы "Беркута" летали будто птички.
Желающим горожанам давали подержаться за гранатомет...
...автомат...
...или гранату
А за служебную собаку никому не давали подержаться. Она сама держалась, за кого хотела...
Фото УНИАН
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