Погода на 14 - 18 декабря

Завтра, 14 декабря, на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, ночью и в первой половине дня в северных, центральных и восточных областях местами туман. В большинстве северных областей и в районе Карпат на дорогах местами гололедица.

Температура ночью составит 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

15-16 декабря сохранится переменная облачность. Без существенных осадков. В большинстве северных областей и в районе Карпат на дорогах местами гололедица.

Температура ночью 4-9° мороза, на Левобережье и в Карпатах местами 10-13°, днем 0-5° мороза, на юге и западе до 3° тепла; на Закарпатье, юге Крыма и Одесской области ночью от 2° мороза до 4° тепла, днем 3-8° тепла.

17 декабря на Правобережье и в Крыму, 18 декабря в Украине, кроме восточных областей, временами снег и мокрый снег, на западе и юге днем с дождем.

Температура в западной и южной части ночью от 1° тепла до 5° мороза, 17 декабря в Приазовье до 8° мороза, на юге Крыма 0-5° тепла, днем от 3° мороза до 3° тепла, на Закарпатье, в Одесской области и в Крыму до 7° тепла; на остальной территории ночью 4-9° мороза, 17 декабря на севере Левобережье и востоке страны до 12° мороза, 18 декабря в северных и центральных областях 1-6° мороза, днем 0-5° мороза.

Завтра в Киеве и области облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью и в первой половине дня в Киеве и местами по области туман.

Температура в Киеве ночью составит 5-7° мороза, днем 0-2° мороза; по области ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

15-16 декабря сохранится переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.

17 декабря в столице и области ночью без осадков, днем небольшой снег, 18 декабря временами снег и мокрый снег.

Температура ночью 17 декабря 4-9°, 18 декабря 1-6° мороза; днем 0-5° мороза.