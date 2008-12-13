В Черкасской области сельского голову поймали на взятке

В Черкасской области разоблачен сельский председатель, который требовал и получил 2,5 тыс. грн. взятки.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД, установлено, что должностное лицо получило взятку от местного жителя за содействие в выделении ему в частную собственность двух земельных участков общей площадью 0,16 га.

Проводятся мероприятия по установлению других фактов взяточничества. Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).