НБУ дал банкам почти 37 миллиардов

Национальный банк Украины предоставил рефинансирование 94 украинским банкам на общую сумму 36 млрд. 937 млн. грн.

Как пишет сегодня «Зеркало недели», об этом свидетельствуют данные, полученные изданием из источников в комитетах Верховной Рады.

Согласно этим данным, рефинансирование от НБУ получили как государственные финучреждения - «Укрэксимбанк» и «Ощадбанк», - так и ряд крупных коммерческих банков: «Приватбанк», «Надра», «Проминвестбанк», «Альфа-банк», «Укргазбанк», «Финансы и кредит», «Укрпромбанк», «Родовідбанк», «Південний».

Наибольший объем рефинансирования получили: банк «Надра» (7,1 млрд. грн.), «Проминвестбанк» (5,85 млрд. грн.), «Ощадбанк» (4,6 млрд. грн.), «Приватбанк Дніпро» (3,41 млрд. грн.), банк «Финансы и кредит» (2,698 млрд. грн.), «Родовідбанк» (2,172 млрд. грн.), «Укрпромбанк» (1,348 млрд. грн.), банк «Финансовая инициатива» (1,285 млрд. грн.), «Укргазбанк» (1,229 млрд грн.).

Как рассказал «Зеркалу недели» глава Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО, на последнем заседании Совета ряд его членов обратились к правлению НБУ с просьбой предоставить информацию о критериях рефинансирования украинских банков. «Мы официально обратились к правлению НБУ по поводу предоставления этой информации, прошло уже три недели, но никакой информации мы пока не получили», - сообщил П.ПОРОШЕНКО.

Глава Совета НБУ добавил, что, по его частному мнению, информация о рефинансировании должна быть открытой. По словам П.ПОРОШЕНКО, в мировой практике «эта информация не считается достаточно серьезной угрозой для репутации банков, чтобы скрывать ее от других участников рынка и вкладчиков, поскольку банки обращаются за рефинансированием не только в случае необходимости финансового оздоровления, но и в тех случаях, когда у них появляются разрывы ликвидности».