На шахте Краснопольевская объявлено предзабастовочное состояние

Работники шахты «Краснопольевская» (Луганская область) объявили предзабастовочное состояние, поскольку закрытие шахты не только лишит их рабочих мест, но и может вызывать подтопление значительной территории Стахановско-Брянковского региона.

Как сообщил корреспонденту УНИАН лидер луганского отделения Всеукраинского союза рабочих Юрий ХОХЛОВ, такое решение принято на собрании трудового коллектива 11 декабря.

По словам Ю.ХОХЛОВА, на днях в распоряжение его организации попал протокол технического совета госкомпании «Укруглереструктуризация» (УГКР), которым уже принято решение о реструктуризации и прекращению работ по откачке воды на шахте «Краснопольевская».

При этом, отметил он, в документе нет подписи представителя профильного института «ЛуганскГипрошахт», а также нет заключения ученых института о последствиях такого решения.

По словам Ю.ХОХЛОВА, добыча угля на последней на территории Брянки шахте «Краснопольевская» была прекращена в 2007 году. Тогда же шахта была передана УГКР с целью закрытия.

Однако, по словам лидера луганского отделения Всеукраинского союза рабочих, специалисты технического совета УГКР пришли к заключению, что в случае закрытия шахты и прекращения откачивания воды, которое проводится постоянно, пока шахта работает, могут подняться подземные воды и подтопить значительную территорию.

На данный момент на шахте работают только службы жизнеобеспечения и откачивания воды, всего 114 человек.

Все они предупреждены, что работают лишь до 24 декабря текущего года, отметил Ю.ХОХЛОВ.

По его словам, коллектив начнет акции протеста сразу, как только будет издан приказ прекратить откачку шахтных вод.

Как утверждает Ю.ХОХЛОВ, в случае прекращения откачки, будет подтоплен микрорайон города Брянки, где проживает почти 20 тысяч человек.