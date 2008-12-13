После кризиса рынок перейдет под контроль 5-6 банковских групп

«Эволюционное развитие украинского банковского сектора предполагало переход в течение четырех-пять лет львиной доли рынка под контроль пяти-шести банковских групп. Текущий кризис должен ускорить этот процесс», - считает генеральный директор «Ренессанс Капитал Украина» Питер ВАНХЕККЕ. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью еженедельнику «Комментарии».

По мнению П.ВАНХЕККЕ, в развитии украинского банковского сектора в следующием году будут прослеживаться три основные тенденции. Первое, это государственное регулирование банковской системы. «Как и в большинстве стран мира, правительство должно предпринять шаги, направленные на возобновление нормальной работы финансовой системы. Значит, в той или иной степени, будет иметь место государственное вмешательство»,- считает представитель «Ренессанс Капитал Украина».

Во-вторых, банковский сектор ожидает консолидация, которая особенно коснется небольших банков.

Третье, некоторые банки прекратят свое существование. «Кризис – это всегда плохо, однако рационализация банковского сектора, к которой он приведет, - явление позитивное», - считает эксперт.

По состоянию на 1 ноября 2008 года в Украине насчитывалось 182 действующих банка. Из них 50 банков - с иностранным капиталом (на 1 января с. г. - 47 банков), в том числе 18 - со 100% иностранным капиталом (на 1 января - 17 банков). Совокупный зарегистрированный уставный капитал украинских банков на 1 ноября составил 62,970 млрд. грн. Чистые активы - 790,493 млрд. грн.