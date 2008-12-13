Екатерина Ющенко в Центре детской онкогематологии (фото)

02:51, 13 декабря 2008
Общество
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Жены дипломатов принесли подарки

Сегодня председатель наблюдательного совета Международного благотворительного фонда “Украина 3000” Екатерина ЮЩЕНКО вместе с супругами руководителей иностранных дипломатических миссий в Украине и украинских дипломатов посетили Центр детской онкогематологии и трансплантации костного мозга специализированной детской больницы “Охматдет”.

Как сообщили УНИАН в Фонде “Украина 3000”, гости осмотрели лабораторию Центра детской гематологии, отделение трансплантации костного мозга и отделение онкогематологии.

Е.ЮЩЕНКО поблагодарила супруг руководителей иностранных дипломатических миссий в Украине за их благородную инициативу. “Очень приятно, что супруги иностранных послов создали клуб для того, чтобы заниматься благотворительной деятельностью”, – сказала она.

От имени супруг руководителей иностранных дипломатических миссий в Украине, Фонда “Украина 3000” и от себя лично Е.ЮЩЕНКО передала всем 50 пациентам Центра подарки, а самому центру -подарок от Министерства иностранных дел – медицинское оборудование на 35 тыс. гривень.

Председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина Ющенко передает подарок мальчику - пациенту Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга Специализированной детской больницы «Охматдет»

Председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина Ющенко, родители и дети-пациенты Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга Специализированной детской больницы «Охматдет»

Председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина Ющенко, врачи и дети-пациенты Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга Специализированной детской больницы «Охматдет»

Председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина Ющенко, врачи и дети-пациенты Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга Специализированной детской больницы «Охматдет»

Фото Михаила Маркива / POOL / УНИАН

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