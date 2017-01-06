На Рождество правопорядок в Украине будут обеспечивать почти 16 тысяч правоохранителей

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

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Отмечается, что в ночь с 6 на 7 января во всех регионах государства в 14 тысячах культовых сооружений запланировано проведение рождественских богослужений. Ожидается, что участие в них примут более 4 млн человек.

Полиция обращается к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к работе правоохранителей, не создавать конфликтных ситуаций и не нарушать общественный порядок.

Ранее президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей поздравил украинцев с Рождеством Христовым.