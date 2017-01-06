На Рождество правопорядок в Украине будут обеспечивать почти 16 тысяч правоохранителей
18:22, 06 января 2017Общество
428 0
На Рождество к обеспечению общественной безопасности будут привлечены 15 тысяч полицейских и 900 военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Во всех регионах государства запланировано проведение рождественских богослужений / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.
Читайте такжеСегодня православные и греко-католики отмечают Сочельник
Отмечается, что в ночь с 6 на 7 января во всех регионах государства в 14 тысячах культовых сооружений запланировано проведение рождественских богослужений. Ожидается, что участие в них примут более 4 млн человек.
Полиция обращается к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к работе правоохранителей, не создавать конфликтных ситуаций и не нарушать общественный порядок.
Ранее президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей поздравил украинцев с Рождеством Христовым.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter