"Предлагаю в первую очередь помолиться за воинов": Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, по случаю праздника дочь Александра исполнила на фортепиано знаменитую композицию «Щедрик» Николая Леонтовича. Президент напомнил, что впервые это музыкальное произведение прозвучало сто лет назад, а впоследствии украинская мелодия стала достоянием всего человечества, под названием «Carol of the Bells». «Слушаем ее, и как будто видим ласточку, которая несет каждому из нас счастье и благополучие, а государству нашему – мир и процветание», - сказал Порошенко.

Глава государства отметил, что Рождество Христово является большим церковным и глубоко семейным праздником. «Непостижимое чудо - рождения в вертепе Сына Божия - навсегда изменило мир. Это чудо напомнило, что самая главная заповедь – любить ближних, как самих себя. Рождению Иисуса радовались небо и земля, Дева Мария и Иосиф, пастухи и волхвы. Всей своей жизнью Иисус преодолевал зло и даровал веру в Спасение», - сказал президент.

Читайте такжеПапа Франциск поздравил христиан восточного обряда с Рождеством

В свою очередь супруга главы государства отметила, что светлый и радостный день Рождества вдохновляет всех быть чуткими и внимательными, делиться теплом своих сердец и протягивать руку помощи. «Уверена, что всем нам хочется сделать мир приветливым и добрым. И для этого нужно совсем мало – быть хорошим примером для своих детей, стать верным другом и товарищем, любить ближнего, Украину и ее народ. И тогда наши тревоги станут надеждой, а сомнения развеются чувством достоинства», - сказала она.

Президент отметил, что украинцы издавна наполняют Рождество торжественностью и святостью, а вертепы и колядки после службы Божией стали уникальным духовным достоянием украинского народа.

«В этот прекрасный праздник, когда все собираются за семейным столом, предлагаю в первую очередь у святых образов помолиться за воинов, которые и в эти новогодне-рождественские дни защищают нас от врага-антихриста. Обращаюсь к новорожденному Спасителю с просьбой дать им сил и беречь их земные жизни. И всю нашу страну спаси, Господи, от всякого зла», - сказал глава государства.

«Желаем всем здоровья, крепости духа, реализации мечтаний и исполнения намерений, а главное - Божьего благословения. Вкусной кути и веселых праздников, потому что аж "три праздника в гости". Христос родился!», - поздравил Порошенко.