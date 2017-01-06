В оккупированном Севастополе мужчина пытался сжечь российский флаг
17:24, 06 января 2017Общество
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В центре Севастополя неизвестный мужчина пытался сжечь российский флаг, но был задержан сотрудниками частного охранного предприятия.
Мужчина хотел сжечь флаг РФ / REUTERS
Как передает РИА «Новости», мужчина выкрикивал угрозы в адрес российской власти, в итоге охранники вызвали наряд полиции.
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Прибывшие на место происшествия в Артиллерийскую бухту полицейские столкнулись с активным сопротивлением неизвестного, который, продолжая выкрикивать оскорбления, нанес несколько ударов полицейскому, после чего стал вырываться от охранников и правоохранителей.
"Это был целый поток оскорблений, от мужчины шел сильный запах спиртного, но пьяным назвать его было нельзя", - сказал собеседник агентства.
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