В Киеве националисты проводят факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры
В Киеве более тысячи сторонников политической партии "Всеукраинское объединение "Свобода", Организации украинских националистов (ОУН) и других проводят факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.
Как передает корреспондент УНИАН, марш проходит по центральным улицам столицы и должен завершиться народным вече Майдане Незалежности по маршруту: ул. Владимирская - бульвар Тараса Шевченко - улица Крещатик - Майдан Незалежности.
Активисты вышли на проезжую часть улицы Владимирской. Их сопровождают военнослужащие Национальной полиции, ограждая от автомобилей, которые курсируют по улице.
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Уже традиционно впереди колонны идет молодая девушка с портретом Бандеры в руках. Также в начале колонны участники факельного шествия несут два огромных черно-белых портрета Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Также колонну сопровождает ветеран Украинской повстанческой армии из Белой Церкви Теодор Дячун.
В начале колонны активисты несут огромный красно-черный флаг. Еще пятеро активистов идут и бьют в барабаны.
У участников шествия - государственные и красно-черные флаги, также флаги "Свободы", Конгресса украинских националистов и другие.
Они несут баннеры с надписями "Победим второй Хазарский каганат", "Наша религия - национализм! Наш пророк - Степан Бандера" и другие.
Ранее в полиции сообщили, что 700 правоохранителей, из которых 250 военнослужащих Национальной гвардии, будут охранять массовые мероприятия в Киеве по случаю 108-й годовщины со дня рождения одного из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения.