Порошенко передал морякам-пограничникам в Мариуполе скоростной патрульный катер

Президент Украины Петр Порошенко передал морякам-пограничникам в Мариуполе модернизированный скоростной бронированный патрульный катер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Мариуполе.

Президент подчеркнул, что катер украинского производства.

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«На праздник не принято являться с пустыми руками. Поэтому здесь и сейчас моряки-пограничники получили модернизированный скоростной бронированный патрульный катер украинского производства», - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в Украине по заказу Министерства обороны для Военно-Морских Сил ВСУ построят два десантных катера типа «Кентавр».

«... на Киевском судостроительном заводе проведена церемония закладки двух десантных катеров типа «Кентавр». Строительство этих боевых единиц будет происходить по заказу Министерства обороны Украины», - говорится в сообщении Генерального штаба Украины.