В Украине построят два десантных катера "Кентавр" для нужд ВМС - Генштаб

В Украине по заказу Министерства обороны для Военно-Морских Сил ВСУ построят два десантных катера типа «Кентавр».

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Украины в Facebook.

«Сегодня на Киевском судостроительном заводе проведена церемония закладки двух десантных катеров типа «Кентавр». Строительство этих боевых единиц будет происходить по заказу Министерства обороны Украины», - говорится в сообщении.

Командующий ОМВД вице-адмирал Игорь Воронченко отметил «незаурядному значении для развития флота и укрепление обороноспособности страны продолжение строительства боевых кораблей и катеров».

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Он поблагодарил коллектив ПАО “Завод “Ленинская кузница” за плодотворное сотрудничество. По словам Воронченка, ранее построенные на предприятии малые бронированные артиллерийские катера «Аккерман» и «Бердянск» успешно прошли все испытания, включены в боевой состав флота, и уже продемонстрировали свою способность выполнять задачи по назначению.

«В апреле текущего года были заложены еще четыре катера проекта 58155, и сегодня они успешно строятся. Наконец, начало строительства двух десантных катеров демонстрирует последовательное наращивание боевых возможностей национальных ВМС», - добавил Воронченко.

***Десантный катер является специализированным боевым надводным катером разнородных десантных сил морского компонента сил быстрого реагирования, который может выполнять задачи как самостоятельно, так и в составе тактических групп катеров. Предназначен для транспортировки морем и высадки на необорудованное побережье морского десанта, поражения (уничтожения) отдельных малоразмерных целей противника (объектов противодесантной обороны огневыми средствами, борьбы с десантно-висадочними средствами противника, а также для борьбы с противодиверсионными силами и средствами противника, ведения разведки и наблюдения, изучения района боевого назначения, защиты судоходства на пограничных реках, содействие силам Государственной пограничной службы Украины в усилении охраны государственной границы.