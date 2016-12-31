Воздушную границу Украины в новогоднюю ночь будут охранять несколько тысяч военных

В новогоднюю ночь воздушное пространство Украины будут охранять несколько тысяч военнослужащих, которые будут дежурить на командных пунктах и пунктах управления в составе дежурных звеньев. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Отмечается, что к дежурству будут привлечены зенитные ракеты, радиотехнические и специальные войска, экипажи самолетов Миг-29 и Су-27.

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«С целью эффективного контроля за порядком использования воздушного пространства Украины осуществляется постоянное взаимодействие пунктов управления дежурных сил со штабом АТО, Управлением государственной охраны и государственными органами, которые осуществляют обслуживание воздушного пространства Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в течение 2016 года погибло 211 военнослужащих Вооруженных Сил.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня в Мариуполе.

«Только в течение этого года 211 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отдали свою жизнь за мир и свободу нашего государства, защищая ее от агрессора. Склоняем головы перед памятью солдат и офицеров, которые погибли за Украину», - сказал глава государства.