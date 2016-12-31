В новогоднюю ночь порядок в Украине будут обеспечивать 11 тысяч правоохранителей

13:00, 31 декабря 2016
Общество
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В Украине в новогоднюю ночь во время проведения массовых мероприятий к обеспечению общественной безопасности будет задействовано около 10 тысяч сотрудников Национальной полиции и тысяча военнослужащих Национальной гвардии.

Полиция усилит патрули в праздничную ночь / УНИАН

Как сообщает Департамент коммуникации Нацполиции, в новогоднюю ночь в стране запланировано более тысячи новогодних массовых мероприятий с участием почти 750 тыс. граждан.

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Полиция просит граждан отнестись с пониманием к работе правоохранителей, не создавать конфликтных ситуаций и не нарушать общественный порядок.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в новогоднюю ночь будут дежурить около тысячи правоохранителей, а для обеспечения порядка возле центральной елки и еще 10 елок в районах города дополнительно привлекут еще 500 личного состава как Нацполиции, так и Нацгвардии.

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Теги: #полиция#Новый год